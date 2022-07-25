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    Dolandırıcıların kapora tuzağı! Sosyal medya üzerinden İŞKUR’un adını kullanarak...

    Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden İŞKUR’un adını kullanarak vatandaşlara evde paketleme işiyle ek gelir vaadinde bulundu. Kaporasını aldıkları ürünleri göndermeyerek yüzlerce kişiyi mağdur etti. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi habeleri...

    Kapora tuzağı

    İnterneti ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcılar, son olarak açtıkları hesaplarla vatandaşlara nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle ek gelir vadediyor.



    İŞKUR UYARDI
    Özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor. Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından, çeşitli bahanelerle bir süre ürünleri göndermeyerek vatandaşları oyalayan dolandırıcılar, daha sonra kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyor. Dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyor. Güven sağlamak için profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR'un adını ve logosunu kullanan dolandırıcılar, son dönemde yüzlerce kişiyi mağdur etti. Mağdurların TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerini de elde eden dolandırıcıların, bu bilgileri kullanarak ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlere neden olma ihtimali de bulunuyor. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İŞKUR, ilgili hesapların kapatılmasını talep ederken, vatandaşları "www. iskur.gov.tr" adresi haricinde yayımlanan kaynağı belirsiz iş ilanlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.



    TOGG'A BÜYÜK İLGİ
    2023'ün ilk çeyreğinde elektrikli C SUV'unu banttan indirmeye hazırlanan Togg, 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği aracını İstanbul Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Konsept otomobil büyük ilgi görüyor. Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay" dedi. Ziyaretçilerden Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık gururla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" ifadesini kullandı. Hacer Güneş ise yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu, bu projeyi hayata geçirip kendi nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merakını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı." Mustafa KAYA



        BALON YOLCUSU 3 KAT ARTTI
        Balonfest 2022'yi ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu. İlk 6 ayda Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşındı. Taşınan yolcu sayısı 3 kattan fazla arttı. Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizi memnun ediyor."



        VERGİ İÇİN SON HAFTA
        Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 1 Ağustos gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. MTV ve gelir vergisi ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya mobil uygulamasından 02.00- 23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor. İnternetten ödemelerde mağdur olmamak için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr"nin veya bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak girilmesi önem taşıyor.

        KADIN GİRİŞİMCİLERE 50 MİLYON DOLAR
        QNB Finansbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kadın girişimcilere destek programı kapsamında 50 milyon dolara kadar 2 yıl vadeli kaynak sağladı. Kaynak, sahibi veya yöneticisi kadın olan işletmelere kullandırılacak. Program kapsamına ek olarak QNB Finansbank, bu firmalara, geliştirecekleri kapsayıcı ürün ve hizmetlere yönelik teknik danışmanlık için AB'den hibe fon sağlama imkanına da sahip olacak. QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, "İşletme sahibi kadınları desteklemeye devam ederken Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Dolandırıcıların kapora tuzağı! Sosyal medya üzerinden İŞKUR’un adını kullanarak...
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