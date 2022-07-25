Dolandırıcıların kapora tuzağı! Sosyal medya üzerinden İŞKUR’un adını kullanarak...





TOGG'A BÜYÜK İLGİ

2023'ün ilk çeyreğinde elektrikli C SUV'unu banttan indirmeye hazırlanan Togg, 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği aracını İstanbul Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Konsept otomobil büyük ilgi görüyor. Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay" dedi. Ziyaretçilerden Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık gururla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" ifadesini kullandı. Hacer Güneş ise yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu, bu projeyi hayata geçirip kendi nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merakını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı." Mustafa KAYA