Dolandırıcıların kapora tuzağı! Sosyal medya üzerinden İŞKUR’un adını kullanarak...

İnterneti ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcılar, son olarak açtıkları hesaplarla vatandaşlara nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle ek gelir vadediyor.
İŞKUR UYARDI
Özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor. Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından, çeşitli bahanelerle bir süre ürünleri göndermeyerek vatandaşları oyalayan dolandırıcılar, daha sonra kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyor. Dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyor. Güven sağlamak için profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR'un adını ve logosunu kullanan dolandırıcılar, son dönemde yüzlerce kişiyi mağdur etti. Mağdurların TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerini de elde eden dolandırıcıların, bu bilgileri kullanarak ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlere neden olma ihtimali de bulunuyor. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İŞKUR, ilgili hesapların kapatılmasını talep ederken, vatandaşları "www. iskur.gov.tr" adresi haricinde yayımlanan kaynağı belirsiz iş ilanlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.
TOGG'A BÜYÜK İLGİ
2023'ün ilk çeyreğinde elektrikli C SUV'unu banttan indirmeye hazırlanan Togg, 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği aracını İstanbul Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Konsept otomobil büyük ilgi görüyor. Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay" dedi. Ziyaretçilerden Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık gururla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" ifadesini kullandı. Hacer Güneş ise yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu, bu projeyi hayata geçirip kendi nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merakını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı." Mustafa KAYA