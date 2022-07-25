Çalışana-emekliye aile desteği! Aile Destek Programı’nda kapsam genişledi! 1 yıl süreyle ayda 600 TL alma fırsatı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 milyar liralık Aile Destek Programı'nda ilk ödemeler başlarken, desteğin kapsamı da genişletiliyor. 4 milyon hanenin faydalanacağı, hanelere 12 ay boyunca aylık 450-550-600 lira destek yolunu açan programdan çalışanlar ve emekliler de yararlanabilecek.
İŞTE ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre; özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla destek kapsamına alınacak. Yine genel şartları taşıyan ve hanelerinde kişi başına düşen gelirleri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de destekten yararlanabilecek. Asgari ücret bu ay itibariyle net 5.500,35 liraya yükseldi. Buna göre söz konusu kişiler, hanelerinde kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa bu destekten yararlanabilecek.
İLK ÖDEME YAPILIYOR
Bu arada yeni destek programından yararlanmak için başvuran vatandaşlara ilk ödemeler de başlıyor. Bakan Yanık, "Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e" ifadelerini kullandı.