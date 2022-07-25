Çalışana-emekliye aile desteği! Aile Destek Programı’nda kapsam genişledi! 1 yıl süreyle ayda 600 TL alma fırsatı





İŞTE ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre; özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla destek kapsamına alınacak. Yine genel şartları taşıyan ve hanelerinde kişi başına düşen gelirleri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de destekten yararlanabilecek. Asgari ücret bu ay itibariyle net 5.500,35 liraya yükseldi. Buna göre söz konusu kişiler, hanelerinde kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa bu destekten yararlanabilecek.