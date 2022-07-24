Türkiye aile destek parası nereye yatıyor? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Yardımın durumu devam ediyor-kabul edildi ne demek?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Yardımın durumu devam ediyor-kabul edildi ne demek? Türkiye aile destek parası nereye yatıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Destekten yararlanmak isteyenler konuya ilişkin bilgi edinmek istiyor. Türkiye Aile Destek Programı ilk ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde yapılmıştı. Ödemelerin ikincisi beklenirken öte yandan başvurular halen devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre ise yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek sağlanmış olunacak. İşte detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında verilen destek ödemelerinin ilki geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi yapılmıştı.
Aile Destek programı hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarının tamamı;
"Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.
Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.
Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.
Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor.
Haydi e-Devlet'e"
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.