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    • Ekonomi
    • 24.07.2022 06:59
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    • 24.07.2022 06:59
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    Karadeniz'deki doğalgaz için bir adım daha! Enerji bağımsızlığında sona doğru

    Türkiye'nin enerji bağımsızlığında büyük bir öneme sahip olan Karadeniz'deki doğalgazın vatandaşlara ulaştırılması için yapılacak boru hattının güzergahında, kamulaştırılacak alanlar belli oldu.

    Karadeniz’deki doğalgaz için bir adım daha

    Resmî Gazete'nin dünkü sayısında, Batı Karadeniz Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Zonguldak-Düzce-Sakarya güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.

    ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
    Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular geçen ay döşenmeye başlamıştı.

    Gazın ilk çıkış noktası olan Zonguldak'tan Türkiye'ye geneline dağıtımını sağlayacak boru hattı güzergahına ilişkin kamulaştırma kararı ile önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

        Karadeniz gazına ilişkin boru döşeme işleminin Aralık ayında tamamlanması, 2023'ün ilk üç ayı içinde de konutlarda kullanımına başlanması hedefleniyor.

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        Karadeniz’deki doğalgaz için bir adım daha
        Haberler Ekonomi Karadeniz'deki doğalgaz için bir adım daha! Enerji bağımsızlığında sona doğru
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