Karadeniz'deki doğalgaz için bir adım daha! Enerji bağımsızlığında sona doğru

Resmî Gazete'nin dünkü sayısında, Batı Karadeniz Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Zonguldak-Düzce-Sakarya güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.