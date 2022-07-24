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    İngiliz basını Türkiye'nin güney sahillerini överek vatandaşlarına tatil öneresinde bulundu

    İngiltere basını Türkiye’nin güney sahillerini öven yazılar yayınlayıp vatandaşlarına 400 sterlinlik 5 yıldızlı tatil önerisinde bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İngilizin rotası Türkiye

    Yaz mevsiminde Türkiye, turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Tesislerin ve doğanın güzelliği, hizmetin kalitesi ve uygun fiyatlar Türkiye'yi cazibe merkezi yaptı. İngiltere'de de en iyi tatil rotası olarak Türkiye gösterildi. Özellikle Ege ve Akdeniz sahilleri, İngilizler için vazgeçilmez yerler arasında sıralanıyor. Sun gazetesi yayımladığı haberde, "Her şey dahil Türkiye tatilleri, eylül ayında kişi başına 500 sterlinin altına iniyor" ifadelerini kullandı. Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde 7 gecelik konaklamanın kişi başına yaklaşık 400 sterline kadar gerileyeceği belirtildi. Söz konusu tatil paketinin, 30 Eylül'de Londra'dan uçuşları da içerdiği, ancak transferler ve bagaj için ayrıca ödeme yapılması gerektiği belirtildi. Times gazetesi de "Avrupa'nın en değerli tatil destinasyonları açıklandı" başlıklı haberinde Türkiye'den bahsetti.



    BANDROLDE AVRUPA LİDERİ
    Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemine sahip teknolojilerle üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı. Yeni nesil bandrollerin üretildiği 600 milyon lira yatırımla hayata geçirilen İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis Avrupa'nın en büyük bandrol üretim üssü olarak dikkat çekiyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen bandrollerin kullanımına başlandı. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında yırtılınca yeniden kullanılamaz ve kopyalanamaz olması, herkes tarafından kolaylıkla kontrol edilebilir olması geliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz" dedi.



    TARIMSAL KURAKLIK İÇİN EYLEM PLANI
    Ülkede yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal Kuraklık Yönetimi'nin görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı belirlenecek.



        2.500 POLİS ALINACAK
        Polis Akademisi Başkanlığı, 2.500 polis memuru alacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov. tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu. tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak gerekiyor.

        MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
        Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 92 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak. Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

        ESNAFA STOPAJ DESTEĞİ OLSUN
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların artan kira giderlerine dikkati çekerek, stopajın tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlar için daha fazla kolaylık sağlanmasını istedi. Esnaf ve sanatkar için iş yeri kirasından doğan stopaj vergisinin önemli bir yük olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Kovid-19 salgını döneminde devreye alınan uygulamayla stopaj iş yeri kiralarında yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük oluşturuyor. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı."

        MİRAS PARASI BÖLÜNMEZ
        Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğinde olduğuna, boşanmada mal paylaşımına dahil edilemeyeceğine hükmetti. Evlilik birliği için harcandığı ispatlanamayan müşterek hesaptaki tüm paranın davacıya ait olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bursa'da 1984'te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından davacı kadın, babasından miras kalan ancak kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi. Konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne kadar geldi. Yargıtay paranın kadının hakkı olduğu ve paylaşılamayacağına karar verdi.

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