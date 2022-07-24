İngiliz basını Türkiye'nin güney sahillerini överek vatandaşlarına tatil öneresinde bulundu





2.500 POLİS ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, 2.500 polis memuru alacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov. tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu. tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak gerekiyor.



MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 92 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak. Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.



ESNAFA STOPAJ DESTEĞİ OLSUN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların artan kira giderlerine dikkati çekerek, stopajın tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlar için daha fazla kolaylık sağlanmasını istedi. Esnaf ve sanatkar için iş yeri kirasından doğan stopaj vergisinin önemli bir yük olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Kovid-19 salgını döneminde devreye alınan uygulamayla stopaj iş yeri kiralarında yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük oluşturuyor. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı."



MİRAS PARASI BÖLÜNMEZ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğinde olduğuna, boşanmada mal paylaşımına dahil edilemeyeceğine hükmetti. Evlilik birliği için harcandığı ispatlanamayan müşterek hesaptaki tüm paranın davacıya ait olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bursa'da 1984'te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından davacı kadın, babasından miras kalan ancak kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi. Konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne kadar geldi. Yargıtay paranın kadının hakkı olduğu ve paylaşılamayacağına karar verdi.

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