İngiliz basını Türkiye'nin güney sahillerini överek vatandaşlarına tatil öneresinde bulundu

Yaz mevsiminde Türkiye, turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Tesislerin ve doğanın güzelliği, hizmetin kalitesi ve uygun fiyatlar Türkiye'yi cazibe merkezi yaptı. İngiltere'de de en iyi tatil rotası olarak Türkiye gösterildi. Özellikle Ege ve Akdeniz sahilleri, İngilizler için vazgeçilmez yerler arasında sıralanıyor. Sun gazetesi yayımladığı haberde, "Her şey dahil Türkiye tatilleri, eylül ayında kişi başına 500 sterlinin altına iniyor" ifadelerini kullandı. Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde 7 gecelik konaklamanın kişi başına yaklaşık 400 sterline kadar gerileyeceği belirtildi. Söz konusu tatil paketinin, 30 Eylül'de Londra'dan uçuşları da içerdiği, ancak transferler ve bagaj için ayrıca ödeme yapılması gerektiği belirtildi. Times gazetesi de "Avrupa'nın en değerli tatil destinasyonları açıklandı" başlıklı haberinde Türkiye'den bahsetti.
BANDROLDE AVRUPA LİDERİ
Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemine sahip teknolojilerle üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı. Yeni nesil bandrollerin üretildiği 600 milyon lira yatırımla hayata geçirilen İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis Avrupa'nın en büyük bandrol üretim üssü olarak dikkat çekiyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen bandrollerin kullanımına başlandı. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında yırtılınca yeniden kullanılamaz ve kopyalanamaz olması, herkes tarafından kolaylıkla kontrol edilebilir olması geliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz" dedi.
TARIMSAL KURAKLIK İÇİN EYLEM PLANI
Ülkede yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal Kuraklık Yönetimi'nin görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı belirlenecek.