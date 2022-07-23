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    • Ekonomi
    • 23.07.2022 06:58
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    • 23.07.2022 07:57
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    Enerjide lüzumsuzsa kapat dönemi: Kamu binalarında yüzde 15 tasarruf hedefi

    Son dakika haberi! Tüm dünyanın gündeminde olan enerjide tasarruf için önemli kararlar alındı. Buna göre evden çalışma kalıcı hale getirilecek. Bina yalıtımı için destekler artırılacak ve lamba düğmelerinin yanına ‘lüzumsuzsa kapat’ uyarısı konulacak.

    Enerjide lüzumsuzsa kapat dönemi

    Türkiye'nin enerji faturasını düşürmek için tasarrufu teşvik edecek bir dizi tedbir kış ayları gelmeden süratle alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin en üst seviyede alındığı, Türkiye'de de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesi kararlılığına vurgu yapıldı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesai saatlerinin düşürülmesine yönelik söylemlerinin de temelini enerji verimliliğinin oluşturduğu öğrenilirken, bu kapsamda hem kamu hem de özel sektörde evden çalışmaların teşvik edilmesi, hem işe gelip giderken harcanan yakıt hem de plazalardaki yüksek enerji faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Hesaplamalara göre kamu ve özel sektörde mevcut çalışanların yüzde 20'sinin işlerini evden de yürütebileceği, bunun sağlanması halinde yakıt tüketiminde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaydedildi. Evde çalışmanın beraberinde getireceği elektrik yüküne ilişkin çalışmalar yapılırken, vatandaşın da kazançlı çıkacağı belirtildi.

    BİNA YALITIMI ŞART
    Türkiye'de bina yalıtımı için mevcutta çok ciddi desteklemeler verilirken, desteklere ilişkin mevzuatların bürokrasisi de azaltılacak. Bina sektöründe enerji kaybının yüzde 30 olduğu, mesken bazlı düşünüldüğünde ısı yalıtımı ile her bir dairenin yüzde 50 daha fazla enerji tasarrufu ettiği gerçeğinden hareketle binalardaki ısı yalıtımlarına yönelik yeni teşvikler de hazırlanacak.

        ETİKETLİ BEYAZ EŞYA
        Ayrıca vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında da kampanyalar düzenlenecek. Enerji verimliliği etiketi taşıyan beyaz eşyaların alınması, evlerde lamba düğmelerinin yanına "lüzumsuzsa kapat" gibi hatırlatıcılar konularak özellikle evlerde büyük aile bireylerinin gereksiz yanan ışıkları kapatmaları teşvik edilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, aynı şekilde hangi eşyanın nasıl kullanılırsa daha çok tasarruf edileceği noktasında da bilgilendirmeler yapılacak. Enerji verimliliğinin temelden sağlam şekilde alınması için öğrencilere okullarda verimlilik konulu dersler verilecek.

        KAMU BİNALARINDA YÜZDE 15 TASARRUF HEDEFİ
        Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlanmıştı. Şimdi ise genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlanırken, Enerji Bakanlığı'nın stratejik planına göre, 2023 yılına kadar toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak.

        MUHALEFETİN KARANLIĞINA FIRSAT VERİLMEYECEK
        Tüm bu çalışmalar yapılırken, muhalefetin "vatandaş karanlığa mahkum edilecek" çarpıtmalarının olacağı öngörüsüyle, dünya enerji gerçekleri ve tasarrufun önemi vatandaşa anlatılarak, "aydınlık yarınlar" söylemiyle asıl olanın gereksiz muhalefet etmek değil, ülke ve vatandaş menfaati olduğu anlatılacak.

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