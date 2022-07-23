Enerjide lüzumsuzsa kapat dönemi: Kamu binalarında yüzde 15 tasarruf hedefi

KAMU BİNALARINDA YÜZDE 15 TASARRUF HEDEFİ

Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlanmıştı. Şimdi ise genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlanırken, Enerji Bakanlığı'nın stratejik planına göre, 2023 yılına kadar toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak.

MUHALEFETİN KARANLIĞINA FIRSAT VERİLMEYECEK

Tüm bu çalışmalar yapılırken, muhalefetin "vatandaş karanlığa mahkum edilecek" çarpıtmalarının olacağı öngörüsüyle, dünya enerji gerçekleri ve tasarrufun önemi vatandaşa anlatılarak, "aydınlık yarınlar" söylemiyle asıl olanın gereksiz muhalefet etmek değil, ülke ve vatandaş menfaati olduğu anlatılacak.