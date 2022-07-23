Enerjide lüzumsuzsa kapat dönemi: Kamu binalarında yüzde 15 tasarruf hedefi

Türkiye'nin enerji faturasını düşürmek için tasarrufu teşvik edecek bir dizi tedbir kış ayları gelmeden süratle alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin en üst seviyede alındığı, Türkiye'de de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesi kararlılığına vurgu yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesai saatlerinin düşürülmesine yönelik söylemlerinin de temelini enerji verimliliğinin oluşturduğu öğrenilirken, bu kapsamda hem kamu hem de özel sektörde evden çalışmaların teşvik edilmesi, hem işe gelip giderken harcanan yakıt hem de plazalardaki yüksek enerji faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Hesaplamalara göre kamu ve özel sektörde mevcut çalışanların yüzde 20'sinin işlerini evden de yürütebileceği, bunun sağlanması halinde yakıt tüketiminde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaydedildi. Evde çalışmanın beraberinde getireceği elektrik yüküne ilişkin çalışmalar yapılırken, vatandaşın da kazançlı çıkacağı belirtildi.
BİNA YALITIMI ŞART
Türkiye'de bina yalıtımı için mevcutta çok ciddi desteklemeler verilirken, desteklere ilişkin mevzuatların bürokrasisi de azaltılacak. Bina sektöründe enerji kaybının yüzde 30 olduğu, mesken bazlı düşünüldüğünde ısı yalıtımı ile her bir dairenin yüzde 50 daha fazla enerji tasarrufu ettiği gerçeğinden hareketle binalardaki ısı yalıtımlarına yönelik yeni teşvikler de hazırlanacak.