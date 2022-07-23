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    • Ekonomi
    • 23.07.2022 13:52
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    • 23.07.2022 14:04
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    Araç sahipleri dikkat! Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını düşürdü: Motorine indirim geliyor

    Son dakika haberi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Buna göre, Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

    Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Motorin litre fiyatı için indirim gözüktü.

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
    Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

    İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

    Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

    Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

        NEBATİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK DEMİŞTİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşın gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati, Ukrayna'da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtmişti.

        Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullanmıştı.

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