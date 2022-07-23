Araç sahipleri dikkat! Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını düşürdü: Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Motorin litre fiyatı için indirim gözüktü.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.