Turan yolu geliyor: Karabağ zaferi sonrası Türkiye ile Asya arasında 15 milyar dolarlık ticaretin yolu açılacak

AZERBAYCAN ODAK ÜLKE OLDU

Karabağ zaferinin ardından ticari ilişkilerin de daha fazla arttığı Azerbaycan ile çok sayıda yeni proje ve işbirliği de gündemde. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu da bu alandaki organizasyon ve işbirliklerine ağırlık verdi. 13. Boğaziçi Zirvesi'de Azerbaycan'ı hedef ülke yapmak istediklerini söyleyen Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, "Azerbaycan uluslararası ticarette yeni bir lige doğru ilerliyor. Hem Türkiye hem de dünya ile çok daha güçlü ticari ilişkileri var. Turan Yolu'nun da devreye girmesi ile sınırsız bir ticaret dönemine geçmiş olacağız" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu yıl 50 ülkeden iş ve devlet insanını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirten Özgencil, "Bugüne kadar yabancı ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prenses düzeyinde kıymetli misafirleri ağırladık" diye konuştu.

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