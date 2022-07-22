‘Seyahat sigortalarına talepte artış var’

TÜRK Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, yaz döneminin başlaması ve COVID-19 tedbirlerinin geçen senelere oranla daha da hafiflemesiyle birlikte artan seyahat taleplerinin, seyahat sigortasına olan talep artışını da beraberinde getirdiğini belirtti. Pamukçu, "2021'de COVID-19 salgınının etkisi ve seyahat kısıtları sebebi ile seyahat sigortalarında hareketlilik olmazken, 2022'de bu durumun tamamıyla tersine döndüğünü görüyoruz" dedi.

SAĞLIK SİGORTASI DA ARTTI

Geçen seneye göre bu yıl poliçe sayısında yüzde 200'ün üzerinde bir artış olduğunu kaydeden Pamukçu, şöyle konuştu: "Sadece seyahat sağlık sigortası özelinde değil, sağlık sigortası ürünlerinin tümünde talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Türk Nippon Sigorta olarak sağlık sigortaları tarafında iddialıyız. 2022 Mayıs ayı sonuçlarına göre sağlık prim üretimi tarafında ilk 10 şirket içinde yer almayı sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında dikkatimizi sağlık sigortası ürünlerine daha da vererek bu alandaki istikrarlı büyümemizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz."





RİSKLERE KARŞI KORUMA

TÜRK Nippon Sigorta'nın seyahat sağlık sigortasında sunduğu avantajlardan da bahseden Pamukçu, şunları söyledi: "Ürünümüz sigortalıların ve sigortalı adaylarının yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini ve olası riskleri de teminat altına alıyor. Sigorta, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, aile üyelerinden birinin konaklaması ve evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri donüş seyahati gibi olası riskleri de kapsıyor.

DOĞA'DAN ÇEVRE PROJESİNE DESTEK

ATIK Kumaşlarla Geleceği Tasarla' projesi ile hibe almaya hak kazanan İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü ile Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri Doğa Sigorta tarafından ağırlandı. Program dahilinde atık ve geri dönüşüm sorununa dikkat çekmek amacıyla projeyi hayata geçiren öğrenciler bu kapsamda atık kumaşlar ile notebook çantaları hazırlayarak sürdürülebilir yaşama dikkat çekti. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Geri dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele Doğa Sigorta için en öncelikli konulardan biri. Sürdürülebilir çevreyi amaçlayan projelerin destekçisiyiz" dedi.



'HEDEFİMİZ DÜNYAYA GÜVENCE İHRACATI'

Türk Reasürans'ın 2021'i 1 milyar 820 milyon lira prim üretimiyle kapattığını ifade eden Genel Müdür Selva Eren, "Elde edilen başarılı sonuçlar ile öz kaynaklarını 1 milyar lira seviyesine çıkaran şirketimizin aktif büyüklüğü bu ay itibarıyla 3 milyar liraya ulaşmıştır" dedi. Eren, hedeflerinin yerli reasürans kapasitesini artırmak ve global bir marka olup dünyaya güvence ihracatı yapmak olduğunu belirtti.