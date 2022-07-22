Konya’da ulaşıma zam yok yeni otobüslere yatırım var

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan otobüslerin ilk partisinin hizmete alınmasıyla ilgili basın tanıtımı gerçekleştirdi.



BİR GÜNDE 91 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDİYORUZ

Başkan Altay, "Konya, coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili. Nüfus olarak da Türkiye'nin 6. en büyük ilinde bulunuyoruz. Özellikle şehir yaşamında insanların hayatını etkileyecek önemli işlerden birisi toplu taşıma faaliyetleri. Konya merkezde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Ve biz yaklaşık 400 bin kişiyi bir günde toplu ulaşımla bir yerden bir yere taşıyoruz. Bu sayının yaklaşık 135 bini raylı sistemle, 265 bini de otobüslerimiz vasıtasıyla taşınıyor. Baktığınızda Konya coğrafyasının büyüklüğü aslında işimizin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi. Çünkü 72 bin kilometreyi bulan otobüs hatlarımız var ve bir günde yaklaşık 91 bin kilometre yol kat ediyoruz." diye konuştu.



Başkan Altay, "Otobüs sayısını 100'e çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



TOPLU TAŞIMADA BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA EN UCUZU KONYA

Aynı zamanda toplu taşıma işini en ucuza yapmak için de çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Altay, öğrenci fiyatlarına 4 yıldır, sivil fiyatlarına da 2 yıldır zam yapmadıklarını belirterek şöyle devam etti: "Yani 4 yıl önce üniversite okumak için Konya'ya gelen bir öğrenci mezun olduğunda da aynı fiyatla toplu ulaşımdan faydalanıyor. Türkiye'nin nüfusa göre ilk 10 ilinde neredeyse illerin büyük kısmı Konya'dan iki katı ya da üç katı fiyatla yolcu taşıyor. Biz inşallah bu yılsonuna kadar bu fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğiz."



TAMAMI ÖZ KAYNAKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bir taraftan da otobüslerin konforunu artırmak için uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Başkan Altay, "Şu anda ilk etabını gördüğünüz, Türkiye'de üretilen, yerli üretim olan, Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık. Bugün, 11 solo, 7 körüklü ve 1 çift katlı otobüsümüzü sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah bunların plaka işlemleri ve şoför eğitimleri bittikten sonra bu hafta itibariyle yollarda yolcularımıza hizmet etmeye başlayacak. Toplamda 73 otobüs için 281 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ve bu 281 milyon liranın tamamı öz kaynaklarla gerçekleştirildi. Herhangi bir finansman kullanılmadı. İlk etapta üretimi tamamlanan bugün 19 otobüsümüzü hizmete alıyoruz ama yılsonuna kadar peyderpey bu 73 otobüsümüz Konyalıların hizmetinde olacak. Bu yeterli mi? Değil. İnşallah en kısa sürede yeni otobüs sayımızı 100'e, sonra da daha fazlaya çıkarmak için görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



EN KALİTELİ HİZMETİ EN UYGUN FİYATLA SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Fabrika yetkililerine de teşekkür eden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Başlangıçtan itibaren koordinasyon manasında bizimle çok güzel bir şekilde çalıştılar ve Türkiye'de üretilen bu yerli otobüsleri Konya'mıza hep birlikte kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz yine 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla vatandaşımıza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti en uygun fiyatla sunmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."



EN BÜYÜK SANAYİ TAŞIMA PROJESİ GELİYOR

KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin arsa desteğiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik kapsamında bir taraftan şehrin tarihi dokusunu koruyacak çalışmalar yürütürken bir taraftan da Konya tarihine iz bırakacak yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti.





ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürdükleri Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yeni yerine taşınması projesinin Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olduğunu dile getirdi. Altay, "Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik araziyi TOKİ'ye devrederek bu önemli projeye katkı verdik. Yine bu süreçte esnaflarımızla görüşerek anlaşmaya vardık. Yeni Sanayi Sitemizde imalat çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamlandığında esnaflarımız modern iş yerlerinde daha güzel imkanlarda hizmetlerini sürdürecek. Ayrıca, şehrin merkezinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden olan bir alanı da ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.



2 BİN 690 SANAYİ DÜKKANI

Konya Yeni Sanayi Sitesi'nde dört etapta 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkan yapıldığını belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür etti.