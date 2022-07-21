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    Yeni işçi alana 100 bin TL! Başvurular için son gün 10 Ağustos...

    KOBİ’ler 12 ay istihdam etme şartıyla işe alacağı her yeni personel için 100 bin lira faizsiz, 24 ayı geri ödemesiz finansman alabiliyor. En çok 5 personel için ve 550 bin liraya kadar destek alınabilecek. Başvurular için son gün ise 10 Ağustos..

    Çığıl Ön Yener
    Yeni işçi alana 100 bin TL

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda 4'üncü dönem başvurularında son 20 güne girildi.



    41 YAŞ VE ALTINA İŞ
    Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık faizsiz, teminatsız destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Böylece 5 kişi işe kavuşurken, firmaya da 550 bin liraya kadar faizsiz destek sağlanmış olacak.

    24 AY GERİ ÖDEMESİZ
    Söz     konusu finansman desteğinden yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle geri ödemelerini gerçekleştirecek.



        Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, 'www.kosgeb.gov.tr' adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 10 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek. Aralık 2021-Mart 2022 sürecini kapsayan 3'üncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, 4'üncü dönem için müracaatta bulunamayacak.



        Ayrıca 3'üncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

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        Haberler Ekonomi Yeni işçi alana 100 bin TL! Başvurular için son gün 10 Ağustos...
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