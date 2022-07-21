Yeni işçi alana 100 bin TL! Başvurular için son gün 10 Ağustos...





41 YAŞ VE ALTINA İŞ

Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık faizsiz, teminatsız destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Böylece 5 kişi işe kavuşurken, firmaya da 550 bin liraya kadar faizsiz destek sağlanmış olacak.