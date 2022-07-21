Merkez bankalarının faiz kararları için gözler bu haftaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak.
Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.