AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.