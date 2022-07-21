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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 08:47
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    • 21.07.2022 08:57
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    Akkuyu NGS'de tarihi gün: Son reaktörün temeli atılıyor

    Türkiye enerjide devrim yaratan projelerine hızla devam ediyor. Avrupa'nın doğal gaz ve petrol kriziyle çalkalandığı dönemde Türkiye, temiz enerji için dev bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü ve son reaktörünün temeli bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak.

    sabah.com.tr
    Akkuyu NGS’de son reaktörün temeli atılıyor

    Dünya genelinde enerji alanında krizlerden bir yenisi her gün boy gösterirken, enerjide yüzde 90'ının üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye ise attığı adımlarda bu krizlerden en az etkilenmek için çalışıyor.

    EN ÖNEMLİ PROJE MERSİN'DE YÜKSELİYOR
    Yerli kaynakların kullanımı için atılan adımların dikkatleri çektiği son yıllarda, en önemli projelerden birisi de Mersin'de yükseliyor.
    Bu kapsamda, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik öneme sahip yatırımlardan Akkuyu NGS'nin Gülnar ilçesinde çalışmaları devam ediyor.

    İlk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların son hızla devam ettiği projede son ve 4'üncü reaktörün temeli de bugün Bakan Dönmez'in katılımıyla atılıyor.

    İSTANBUL'UN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 90'INA DENK
    Dönmez, Akkuyu NGS'deki tüm reaktörler devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirteerek, "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak.

    Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek.

    Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor" diye konuştu.

    HEDEFE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ
    Bakan Dönmez, "Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak.

        İLK REAKTÖRÜ DEVREYE ALACAĞIZ
        İnşallah gelecek yıl, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ilk reaktörü devreye alacağız. Sadece enerji alanında değil bilgi transferi anlamında da çok önemsiyoruz bu projeyi.

        Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla, birçok öğrencimiz nükleer alanında Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı, almaya devam ediyor" dedi.

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        Haberler Ekonomi Akkuyu NGS'de tarihi gün: Son reaktörün temeli atılıyor
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