Akkuyu NGS'de tarihi gün: Son reaktörün temeli atılıyor

Dünya genelinde enerji alanında krizlerden bir yenisi her gün boy gösterirken, enerjide yüzde 90'ının üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye ise attığı adımlarda bu krizlerden en az etkilenmek için çalışıyor.

EN ÖNEMLİ PROJE MERSİN'DE YÜKSELİYOR

Yerli kaynakların kullanımı için atılan adımların dikkatleri çektiği son yıllarda, en önemli projelerden birisi de Mersin'de yükseliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik öneme sahip yatırımlardan Akkuyu NGS'nin Gülnar ilçesinde çalışmaları devam ediyor.