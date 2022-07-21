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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 09:34
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    • 21.07.2022 09:34
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    21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Güncel benzin, mazot fiyatları sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,56 dolardan işlem görmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Peki, 21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    21 Temmuz mazotta indirim var mı?

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    21 Temmuz 2022 tarihinde; benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

    BENZİN NE KADAR?

    İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

    Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

    İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

    Güncel yakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte gözler yeni indirim haberlerine çevrildi. Peki, 21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

    Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

    LPG NE KADAR?

    Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

    Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 106,56 DOLAR

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,56 dolardan işlem görüyor.

    Dün 107,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 106,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,39 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde, Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentisi ve enerji talebini zayıflatabilecek ekonomik durgunluk endişeleri etkili oldu.

        Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artışın ve getirilen yeni kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor. Ülkede getirilen yeni kısıtlamalar petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

        Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

        Brent petrolde teknik olarak 106,68 ile 107,20 dolar aralığının direnç, 106,16 ile 105,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Ekonomi 21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!
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