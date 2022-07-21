21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 106,68 ile 107,20 dolar aralığının direnç, 106,16 ile 105,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.