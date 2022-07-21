BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
21 Temmuz 2022 tarihinde; benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
BENZİN NE KADAR?
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Güncel yakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte gözler yeni indirim haberlerine çevrildi. Peki, 21 Temmuz mazotta indirim var mı? 1 LT benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Brent petrol ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
LPG NE KADAR?
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 106,56 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,56 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 106,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,39 dolardan alıcı buldu.