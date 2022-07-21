15 firma küresel ‘SAHA’ya çıkacak

Geçtiğimiz ay Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi unvanını alan SAHA İstanbul, SAHA Girişim programı kapsamında desteklenecek 15 yerli firmayı açıkladı.
SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, "SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan eğitim ve mentorluğa kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlar ile proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor" diye konuştu.
SAHA İstanbul'un SAHA Girişim programına büyük önem verdiğini söyleyen Bayraktar, "Başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmalarımız ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacak" dedi.
SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, "SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan eğitim ve mentorluğa kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlar ile proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor" diye konuştu.
SAHA İstanbul'un SAHA Girişim programına büyük önem verdiğini söyleyen Bayraktar, "Başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmalarımız ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacak" dedi.