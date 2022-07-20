Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. Hedef, tarlada bir kilo bile ürün bırakmadan alıp en yüksek stok oranına ulaşmak ve gıda güvenliğini sağlamak.