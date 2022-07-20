Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma geliyor! Türkiye'de istihdamda yeni model

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in önceki günkü açıklamalarıyla esnek çalışma yeniden gündeme geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) çalışmasına göre, OECD, Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 21'i için uzaktan çalışmanın mümkün olabileceği tespitinde bulunuyor. Bu oranın daha da artması bekleniyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, uzaktan çalışmanın yanı sıra yarızamanlı çalışma, mikro işler, çağrı üzerine çalışma gibi birçok farklı esneklik modelinin bulunduğunu belirterek, "Bu yöntemlerin hem çalışan hem işveren için etkin işlemesi, her şeyden önce 'güvenceli' şekilde hayatımızda yer bulması ile mümkün olacak" dedi.
OFİSE DÖNMEK İSTEMİYORLAR
TİSK'in COVID-19 sürecindeki gelişmeleri de içeren "Yeni Nesil Çalışma Modelleri" raporunda tüm esnek çalışma modelleri ve dünyadaki uygulamaları detaylı bir şekilde yer aldı. Rapora göre, salgın ile birlikte Avrupa'da her 10 çalışandan 4'ü evden çalışmaya geçti. Pandemi döneminde 4 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51'i evden çalıştığı sürede daha üretken olduğunu ifade ederken, yüzde 95 oranındaki büyük çoğunluk üretkenliğinin değişmediği veya arttığını belirtti. Her ne kadar geleneksel ofis yaşantısına dönmek istemeyenler çoğunlukta da olsa, araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 49'u iş arkadaşlarını, yüzde 14'ü ise iş arkadaşları ile mola zamanlarında geçirdiği vakti özlediğini bildirdi.
HOLLANDA'DA YÜZDE 37
Esnek çalışmada en yaygın yöntemlerden birini ise "yarızamanlı çalışma" oluşturuyor. Yarızamanlı çalışma biçimleri dünya genelinde tüm istihdamın yüzde 15'ini oluşturuyor. Part-time çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 9.5 oranında kalıyor. Hollanda'nın bu konuda öne çıktığı görülüyor. Hollanda'da toplam istihdamın yüzde 37'sinin yarı zamanlı istihdam biçimi olduğu görülürken, İsviçre ise yüzde 26,9'luk oranla ikinci sırada yer alıyor. Endonezya yüzde 25.9 ile sıralamada üçüncü olurken, bu ülkeyi yüzde 25.5 ile Avusturalya, yüzde 25.2 ile ise Japonya takip ediyor. Hollanda'nın bu istihdam modelinde öne çıkan bir özelliği de diğer AB ülkelerinin tersine yarı zamanlı çalışmanın çaresizlik halinde değil, çalışanların isteği üzerine tercih edilmesi.