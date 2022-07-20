Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma geliyor! Türkiye'de istihdamda yeni model

Z KUŞAĞIYLA BİRLİKTE YAYILIYOR

İngilizce karşılığı 'freelance'e tekabül eden, "serbest çalışma" modeli, pandemi sürecinde dünya çapında iş ilanlarını yüzde 41 oranında arttırdı. iPhone piyasadaki yerini aldığında, ortalama 12 yaşında olan Z Kuşağı, (geleneksel iş koşullarını, 9-5 çalışmak/ ofiste çalışmak gibi) çok daha esnek kılabilecek teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dünyada büyüdü. Upwork firmasının 2019 yılı için hazırladığı çalışmaya göre de Amerika'daki Z kuşağının yüzde 53'ü freelance ile istihdam ediliyor. Dünyadaki iş gücünün yüzde 35'ini bu iş modeli oluşturuyor. Son birkaç yılda, çevrimiçi esnek ekonomisi piyasadaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışma hayatının geleceği için diyaloğu merkeze aldıklarını belirtirken, şöyle konuştu: "Çalışma hayatına işçi, işveren ve kamu olmak üzere tüm sac ayaklarında fayda yaratacağına gönülden inandığımız 'Güvenceli Esnek Çalışma Modelleri'nin Yaygınlaşması' hedefi, ülkemizdeki çalışma hayatının 'İşimizin Yarını' odağında dönüşümü için bir tercih değil zorunluluk haline geliyor. 'Güvenceli Esnek Çalışma Modelleri'nin Yaygınlaşması' hedefinin uzun vadede ülkemizin rekabet gücünün artması, yeni istihdam oluşumunun desteklenerek, özellikle kırılgan grupların güçlendirilmesi ve kayıt dışı istihdam ile sürdürülebilir bir mücadele ortaya konması adına önemli faydalar yaratacağına inanıyoruz."