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    • Ekonomi
    • 19.07.2022 15:40
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    • 19.07.2022 15:40
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    Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Aile destek programı başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 15 milyar liralık Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay düzenli olarak hesaplara yatacak. 450 ile 600 lira arasında yapılacak sosyal yardım parasını hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak?

    Aile destek programı hakkında aramalar yoğunlaştı. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    AİLE DESTEK PROGRAMI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

    Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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        Haberler Ekonomi Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı?
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