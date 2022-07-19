Aile destek programı hakkında aramalar yoğunlaştı. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AİLE DESTEK PROGRAMI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.