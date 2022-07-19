Temmuz aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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