4B 4C Emekli Sandığı, Bağkur zamlı Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Bağkur 4B emekli maaş farkı yattı mı, neden yatmadı 2022?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.