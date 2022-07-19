4B 4C Emekli Sandığı, Bağkur zamlı Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Bağkur 4B emekli maaş farkı yattı mı, neden yatmadı 2022?

4A, 4B ve 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağ-Kur maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bağ-Kur emekli maaşları ve SSK emekli maaşları için ödeme tarihleri tek tek açıklandı. Peki Bağkur 4B emekli maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 4B 4C Emekli Sandığı, Bağkur zamlı Temmuz maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu!
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.