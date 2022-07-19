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    • Ekonomi
    • 20.07.2022 09:12
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    • 20.07.2022 09:13
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    1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

    Motorin, benzin ve LPG fiyatları indirim ve zam haberleri arasında dalgalı bir seyir izliyor. Benzinin litre fiyatına yapılan indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Bu kapsamda araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalara başladı. Peki, 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi?

    Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Piyasaların beklediği benzin fiyatına 96 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Şimdi gözler motorine çevrildi. Araç sahipleri yeni bir indirim haberi gelip gelmediğini merak edip takip ediyor. Peki, 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, 20 TEMMUZ MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

    Piyasaların beklediği benzin fiyatına 96 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorin için indirim haberi ise henüz gelmedi.

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İSTANBUL BENZİN FİYATI

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,72

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,43 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,71 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,41 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 22,83 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 25,52 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 22,85 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 25,54 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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        Haberler Ekonomi 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
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