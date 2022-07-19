1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Piyasaların beklediği benzin fiyatına 96 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Şimdi gözler motorine çevrildi. Araç sahipleri yeni bir indirim haberi gelip gelmediğini merak edip takip ediyor. Peki, 20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, 20 TEMMUZ MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Piyasaların beklediği benzin fiyatına 96 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorin için indirim haberi ise henüz gelmedi.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,72
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,43 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,71 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,41 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL