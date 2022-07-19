Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?

Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Öğretmenlere ve memurlara yapılan maaş güncellemesi sonrası Ocak ve Temmuz aylarında verilen 14 günlük maaş farkı ne kadar yatırılacağı aratılmaya başlandı. Peki 14 günlük maaş zam farkı ne zaman hesaba yatacak? Maaş zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler haberimizde!
14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Maaş farklarının yatırılacağı tarihe dair bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihin yakın bir zamanda duyurulması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri