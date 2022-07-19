Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.07.2022 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 09:15
    ABONE OL

    Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?

    Öğretmen, memur 15 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2022 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?

    takvim.com.tr
    Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

    Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Öğretmenlere ve memurlara yapılan maaş güncellemesi sonrası Ocak ve Temmuz aylarında verilen 14 günlük maaş farkı ne kadar yatırılacağı aratılmaya başlandı. Peki 14 günlük maaş zam farkı ne zaman hesaba yatacak? Maaş zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler haberimizde!

    14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Maaş farklarının yatırılacağı tarihe dair bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihin yakın bir zamanda duyurulması bekleniyor.

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Baştan sona sahtekarlığın belgeseli: Mavi Otobüs
        Haberler Ekonomi Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?
            SON DAKİKA