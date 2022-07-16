Bursa - İstanbul arasında süre kısalıyor! Daha hızlı ve daha konforlu ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan şantiye alalını gezen Bakan Karaismailoğlu, ardından bir basın açıklaması yaptı.
Marmara'nın yıldızı, güçlü sanayisi, tarımı ile Türkiye ekonomisini kalkındıran yeşil Bursa ve Marmara Bölgesi'nin yükselen yıldızı Bilecik'te Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Işık Görme Programı'nda olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Millete en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Son yirmi yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyinden ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik.100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Bin 440 kilometre hızlı tren hattı yaptık. Toplam demiryolu ağını, 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla, demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde; 400 kilometrelik Ankara Sivas 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyon-Uşak-İzmir,142 kilometrelik Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray Niğde Mersin ve 201 kilometrelik Bursa -Yenişehir Osmaneli Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.