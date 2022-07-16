Bursa - İstanbul arasında süre kısalıyor! Daha hızlı ve daha konforlu ulaşım





"8 TEMMUZ'DA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN TAM 80 BİN 624 ARAÇ GEÇEREK BİR REKOR KIRILDI"

Osmangazi köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak seyahatler kesintiye uğrayacak ulaşım sağlandığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; "İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağlandı. Yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. 8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lira oldu. Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon EURO yapım maliyeti ile yapılan 1915 Çanakkale köpründen açılışı üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç Çanakkale köprüsünü kullandı. 8 Temmuzda Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 132.377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul havalimanını 1422 uçak 230 bin yolcu kullandı. İstanbul havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. Toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu.20 yılda, 100 yıllık kalkınma ihtiyacını karşılamak her iktidara nasip olacak bir başarı değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece eşi benzeri görülmeyen bir eksiği kapatmakla kalmadık ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık altyapı ve haberleşme yatırımlarını da planladık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştık. Planımıza göre tüm yolcu taşımalarımızda, demiryollarımızın payını yüzde 1'den, yüzde 6,2'ye toplam yük taşımasında demiryollarının payını yüzde 5'ten, yüzde 22'ye çıkaracağız. Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyona yolcuya ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin demiryolu ağımızın altyapısını tamamlayacağız. Demiryollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN