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    Günlük 6 bin TL’ye tatil: Pandeminin gözdesi karavanlara talep artarak devam ediyor

    Pandemide gözde olan karavanlara talep, otel fiyatlarındaki yükselişle daha da arttı. Karavanların günlük kirası 400 liradan başlıyor, lüks ev konforu sunanlarda ise istenen tutar 6 bin liraya kadar çıkıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Karavan

    Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, bu yıl da gözde olmayı sürdürüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rağbet ettiği karavanlara olan talep, otel fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte daha da arttı.

    AYLIK 100 BİN TL KiRA
    Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.

    Erken davranıp bahar aylarında rezervasyon yaptıranlar daha az ödeme yaparken, sezonun başlamasıyla birlikte fiyatların yükselişe geçtiği görülüyor. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre; çekme karavanların günlük kiralama ücreti 400 liradan başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

        Motokaravanlarda ise en düşük fiyat 500 lira olurken, 1 gün için 6 bin lira isteyen bile bulunuyor. Kiralamalarda en düşük fiyat, yerinde sabit olan karavanlarda görülüyor.

        SATILIKTA TAVAN 7.8 MİLYON TL
        2-6 kişiye tatil imkanı sunan karavanlarda kiralama süresi uzadıkça, gün başına ödenecek tutar düşüyor. 1 haftalık kiralama 2 bin 500, aylık kiralama ise 10 bin liradan başlıyor.

        Lüks karavanlarda ise haftalık kira 30 bin, aylık kira 100 bin liraya kadar çıkıyor. Satılık fiyatları da karavanda aranan özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Piyasada geniş bir fiyat yelpazesinde satılık karavan bulunuyor. Siparişle istenen özelliklere göre karavan yaptırılabildiği gibi, ikinci el almak da mümkün. İkinci el fiyatları ilanlara göre çekme karavanda 1.5 milyon, motokaravanda 7.8 milyon liraya kadar çıkıyor.
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        Haberler Ekonomi Günlük 6 bin TL’ye tatil: Pandeminin gözdesi karavanlara talep artarak devam ediyor
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