Günlük 6 bin TL’ye tatil: Pandeminin gözdesi karavanlara talep artarak devam ediyor

Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, bu yıl da gözde olmayı sürdürüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rağbet ettiği karavanlara olan talep, otel fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte daha da arttı.
AYLIK 100 BİN TL KiRA
Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.
Erken davranıp bahar aylarında rezervasyon yaptıranlar daha az ödeme yaparken, sezonun başlamasıyla birlikte fiyatların yükselişe geçtiği görülüyor. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre; çekme karavanların günlük kiralama ücreti 400 liradan başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.