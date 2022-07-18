Günlük 6 bin TL’ye tatil: Pandeminin gözdesi karavanlara talep artarak devam ediyor

Lüks karavanlarda ise haftalık kira 30 bin, aylık kira 100 bin liraya kadar çıkıyor. Satılık fiyatları da karavanda aranan özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Piyasada geniş bir fiyat yelpazesinde satılık karavan bulunuyor. Siparişle istenen özelliklere göre karavan yaptırılabildiği gibi, ikinci el almak da mümkün. İkinci el fiyatları ilanlara göre çekme karavanda 1.5 milyon, motokaravanda 7.8 milyon liraya kadar çıkıyor.