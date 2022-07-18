Fırsatçı marketlerin oyunu bozuldu! Önce indirim sonra bindirim

ÜRÜN YOK, SATIŞ VAR

Zincir marketlerden biri de ayçiçek yağından ceza aldı. Marketin mobil uygulamasından yağ alan tüketicinin siparişinin iptal edildiği, firmanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünü belirtilen fiyattan sunamayacağına veya tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın ürünleri satışa sunduğu belirlendi.