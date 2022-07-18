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    Fırsatçı marketlerin oyunu bozuldu! Önce indirim sonra bindirim

    Reklam ve indirim oyununa başvuran marketlere ceza yağdı. Kiminin e-ticarette verilen indirimli siparişleri iptal edip zam yaptığı, kiminin de broşüründeki fiyatı uygulamadığı görüldü.

    Önce indirim sonra bindirim

    Enflasyonla mücadele sürerken, marketlerin reklam ve indirim oyunları da ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında da vatandaşı aldatmaya yönelik uygulamalarından dolayı bazı marketlere ceza verdi.

    FİYATI ARTIRDI
    Şikayetleri değerlendiren Kurul, internet üzerinden çevrimiçi hizmet veren bir marketi mercek altına aldı.

    İncelemeye göre; market, indirim kampanyasıyla 430 gram balı 17,69 liradan sundu, tüketici de bu ürünü aldı ancak birkaç gün sonra 'ürün tedarik edilemiyor' gerekçesiyle sipariş iptal edildi.

        Tedarik edilerek tüketiciye gönderilmesi gereken 30 günlük süre geçmeden de ürünün 12,30 liralık zam ile 29,99 liralık yeni fiyattan satışa sunulduğu tespit edildi. Ayrıca tüketicinin aynı siteden 120'li demlik poşet çayı 24,66 lira fiyatla aldığı, bu ürünün de siparişi benzer şekilde iptal edildikten sonra 22 liralık zam ile 46,75 liralık yeni fiyatla tekrar satışa sunulduğu belirlendi.

        Tüketici durumu sipariş özeti, sepet ve ürün satış sayfaları görselleri ile kanıtladı. Market yönetimi siparişlerin neden iptal edildiğini açıklayamadı. Kurul, markete 155 bin 712 lira para ve anılan reklamları durdurma cezası verdi.

        ÜRÜN YOK, SATIŞ VAR
        Zincir marketlerden biri de ayçiçek yağından ceza aldı. Marketin mobil uygulamasından yağ alan tüketicinin siparişinin iptal edildiği, firmanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünü belirtilen fiyattan sunamayacağına veya tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın ürünleri satışa sunduğu belirlendi.

            Kurul, bu markete de 15 bin 566 lira para ve anılan uygulamayı durdurma cezası kesti.

            BROŞÜRE UYMADILAR
            Bir başka zincir marketin de yüzde 25 indirimle adedi 14,95 liradan ananas, yüzde 35 indirimle 4,5 liradan portakal satması, incelemeye konu oldu.

            Karaman'da yapılan denetimlerde broşürlerdeki indirim tanıtımına rağmen söz konusu indirimin uygulanmadığı tespit edildi. Bu markete de 11 bin 429 lira para ve reklamları durdurma cezası verildi. Barış ŞİMŞEK
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            Haberler Ekonomi Fırsatçı marketlerin oyunu bozuldu! Önce indirim sonra bindirim
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