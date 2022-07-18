Fırsatçı marketlerin oyunu bozuldu! Önce indirim sonra bindirim

Enflasyonla mücadele sürerken, marketlerin reklam ve indirim oyunları da ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında da vatandaşı aldatmaya yönelik uygulamalarından dolayı bazı marketlere ceza verdi.
FİYATI ARTIRDI
Şikayetleri değerlendiren Kurul, internet üzerinden çevrimiçi hizmet veren bir marketi mercek altına aldı.
İncelemeye göre; market, indirim kampanyasıyla 430 gram balı 17,69 liradan sundu, tüketici de bu ürünü aldı ancak birkaç gün sonra 'ürün tedarik edilemiyor' gerekçesiyle sipariş iptal edildi.