Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor | Bakan Nebati tantanacılara sert çıktı: "Düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür"

NEBATİ İNDİRİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ukrayna'da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.