THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye liderlik ödülü

FlightGlobal markası olan Airline Business ve danışmanlık şirketi Korn Ferry'nin iş birliğiyle yapılan bağımsız araştırma uluslararası havayolu şirket ve yöneticilerini 6 farklı kategoride (Liderlik, Sektör, Düşük Maliyet ve Hava Kargo Liderliği, Yenilik ve Dönüşüm ile Çevresel Yönetim) değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, pandemi sırasındaki başarılı yönetimi, salgın sonrasında ise benzersiz bir toparlanma sürecine yaptığı liderlik ile Havacılık Strateji Ödülleri'nde (The Airline Strategy Awards) 2022 Yılı Üst Düzey Liderlik Ödülü ile onurlandırıldı.

Havayolu Strateji Ödülleri havacılık sektörünün 21. yüzyılda karşılaştığı ilk büyük kriz olan 11 Eylül saldırıları sonrasında ilk kez düzenlendi ve bu yıl yirminci kez gökyüzünün nabzını tuttu.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK

Törende ödülü THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin adına alan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, "Öncelikle bu değerli ödül için CEO'muz Bilal Ekşi ve Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek isterim. Havacılık sektörünün en zorlu günlerini beraberinde getiren pandemi döneminde operasyonlarımızı güçlü bir şekilde sürdürüp engelleri yenilikçi yöntemlerle aştık ve kendimizi rakiplerimizin bir adım önüne taşıdık. Bunun sonucunda, uçuşlar bağlamında Avrupa havayolları arasında birinci sıraya yükselerek toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk. Yolcu trafiğinde güçlü bir toparlanma görüyor ve yüksek performanslı bir yaz sezonu amaçlıyoruz. Havacılık sektöründeki güçlü toparlanma ile en zorlu günlerin geride kaldığı konusunda umutluyuz ve şimdi bütün şirketlerin geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmelerinin tam zamanı diyoruz. Türk Hava Yolları olarak pandemi öncesi rakamları yakalamakla kalmayıp kendimizi sürekli iyileştirerek o rakamların da üstüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.