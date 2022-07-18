SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjde vermişti: İhtiyacı olan ayda 600 TL! Başvurular e-Devlet'ten

Son dakika haberi... Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahı paylaşmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak.
Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak.
27 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Hükümet 2021'de 97.8 milyarlık sosyal yardım yaptı. Hâlihazırda bakanlık olarak evinde engelli ve yaşlısı olan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyordu. Yeni sosyal yardım paketi ile yaşlı ve engellisi olmayan fakat ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği verilecek.