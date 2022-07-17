Yasa Ekim'de Meclis'e gelecek: Sözleşmeliye kadro hakkı

Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek yasalaştı.

Toplu sözleşme metninde yer alan 52. maddede sözleşmeli personel ile ilgili hüküm de şimdi gündeme alındı. Konuyla ilgili bayramdan önce ilk toplantılar da yapıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bu konuda çalışmalarını sürdürecekler.

Daha sonra ilgili sendikalarla da müzakere edildikten sonra sorunun çözümü gerçekleşecek. Takvim'in özellikle Ekim ayında tamamlanması ve uygulamanın da Ocak 2023 ile başlaması gündemde.

Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme gibi sorunları çözülecek.