17-18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.
17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları Kurban Bayramı nedeniyle, 8 Temmuz Arefe günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatmaya başladı.
Bakan Yanık'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."