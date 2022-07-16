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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 13:19
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    • 17.07.2022 13:19
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    2 gün sonra geçerli olacak! Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Son dakika mazot, benzin, LPG'ye indirim var mı, ne zaman?

    Akaryakıta indirim var mı? Benzin, mazot, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. 14 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş indirim yapılan benzin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. 2 gün sonra BP, Shell, Opet, Total istasyonlarında sıra olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir'de ikamet eden sürücüler yeni İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte detaylar...

    Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

    Betrol fiyatları düştükçe düşüyor akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanıyor. Son günlerde benzine peş peşe indirim uygulanırken yeni bir güzel haber daha geldi. 18 Temmuz 2022 tarihinde benzine indirim geleceği iddia edildi. Brent petrolün 100 doların altına sarkmasıyla akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. İşte Son dakika İNDİRİMLİ mazot, benzin, LPG fiyat listesi...

    BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

    Son dakika haberine göre benzine 18 Temmuz'da 96 kuruş indirim bekleniyor. İddiaya göre benzinin litre fiyatı Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.

    Bilindiği üzere petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz'da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

    İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI

    İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23.66 TL'den 22.70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23.78 TL'den 22.82 TL'ye gerileyecek.

    Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25.37 TL, Ankara 25.48 TL ve İzmir'de 25.50 TL seviyesinde bulunuyor.

        BRENT PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor.

        Dün 100,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 99,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,33 dolardan alıcı buldu.

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle marttan bu yana en düşük seviyesine dün ulaşan brent petrol, bugün yukarı yönlü hareket etti. Bunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

        Para piyasaları, bankanın temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken Fed yetkililerinden dün gelen açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini öne çıkardı.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon raporunun beklediklerinden kötü geldiğini, "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirtti. Haziran ayı enflasyon raporuna aceleyle tepki vermek istemediklerini kaydeden Waller, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu ifade etti.

        St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, şimdilik daha büyük bir faiz artışını desteklemediğini belirtti.

        Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

        Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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