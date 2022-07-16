2 gün sonra geçerli olacak! Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Son dakika mazot, benzin, LPG'ye indirim var mı, ne zaman?

Betrol fiyatları düştükçe düşüyor akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanıyor. Son günlerde benzine peş peşe indirim uygulanırken yeni bir güzel haber daha geldi. 18 Temmuz 2022 tarihinde benzine indirim geleceği iddia edildi. Brent petrolün 100 doların altına sarkmasıyla akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. İşte Son dakika İNDİRİMLİ mazot, benzin, LPG fiyat listesi...
BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
Son dakika haberine göre benzine 18 Temmuz'da 96 kuruş indirim bekleniyor. İddiaya göre benzinin litre fiyatı Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.
Bilindiği üzere petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz'da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.
İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23.66 TL'den 22.70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23.78 TL'den 22.82 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25.37 TL, Ankara 25.48 TL ve İzmir'de 25.50 TL seviyesinde bulunuyor.