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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 18:17
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    • 17.07.2022 18:18
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    Mahsul bollaştı, fiyatlar düştü! Hem pazarcının, hem de vatandaşın yüzü güldü

    Adana'da yazın ortasında bol mahsül hem pazar esnafının, hem de müşterilerin yüzünü güldürdü. Tarla mahsullerinin bollaşmasıyla sebze fiyatları da düşmeye başladı. Domatesin kilosu 2 liraya, salatalık ise 4 liraya kadar düştü.

    İHA
    Mahsul bollaştı: Sebze fiyatları altüst oldu

    Adana'da mahsulün bollaşmasıyla sebze fiyatları altüst oldu. Pazarcı işlerinin artmasından, müşteriler uygun alışveriş yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    HEM VATANDAŞI HEM DE PAZARCIYI MEMNUN ETTİ
    Verimli topraklarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.

    Kurban Bayramı dolayısıyla halin kapalı olmasına rağmen pazardaki sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşı da pazarcıyı da memnun etti.

    DOMATESİN KİLOSU 2 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ
    Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda domatesin kilosu 2 liraya kadar düştü.

        Domatesin kilosu kalitesine göre 2-8 lira arasında değişiyor. Kilosu düşen salatalık 4, patlıcan 5 liradan satılıyor.

        Kavunun tanesi ise 5 liradan alıcı buluyor. En düşük fiyatlardan biri ise demeti 2 TL ile maydanoz oldu.

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        Haberler Ekonomi Mahsul bollaştı, fiyatlar düştü! Hem pazarcının, hem de vatandaşın yüzü güldü
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