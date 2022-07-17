Mahsul bollaştı, fiyatlar düştü! Hem pazarcının, hem de vatandaşın yüzü güldü

Adana'da mahsulün bollaşmasıyla sebze fiyatları altüst oldu. Pazarcı işlerinin artmasından, müşteriler uygun alışveriş yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
HEM VATANDAŞI HEM DE PAZARCIYI MEMNUN ETTİ
Verimli topraklarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla halin kapalı olmasına rağmen pazardaki sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşı da pazarcıyı da memnun etti.
DOMATESİN KİLOSU 2 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda domatesin kilosu 2 liraya kadar düştü.