Mahsul bollaştı, fiyatlar düştü! Hem pazarcının, hem de vatandaşın yüzü güldü

Adana'da mahsulün bollaşmasıyla sebze fiyatları altüst oldu. Pazarcı işlerinin artmasından, müşteriler uygun alışveriş yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

HEM VATANDAŞI HEM DE PAZARCIYI MEMNUN ETTİ

Verimli topraklarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.