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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 16:22
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    • 17.07.2022 16:23
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    Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek Programı kabul edildi ne demek?

    Aile Destek Programı başvuru sonuçları hakkında aramalar yoğun ilgi görüyor. Aile Destek Programına başvuran vatandaşlar heyecanla ödeme tarihlerini beklemeye başladılar. Peki, Türkiye Aile Destek Programı kabul edildi ne demek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye Aile Destek Programı kabul edildi ne demek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Türkiye Aile Destek Programı kabul edildi ne demek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. 450 - 600 TL arasında değişen tutarlar ile düzenli olarak ödenecek olan Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenler açıklandı. Programa başvuruda bulunanlar ödemelerin ne zaman hesaba geçeceğini arama motorlarında sorguluyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

    TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye yapılacak desteklerin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında takvim.com.tr'de olacak.

    AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

        DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

        Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

        DESTEK MİKTARI NE KADAR?

        Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

        VEFAT YARDIMI ALACAKLAR

        Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.

        Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

        EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA DA ELEKTRİK DESTEĞİ

        Aile Destek Programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi.

        Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten Kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu.

        Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.
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