KYK müjdesi yarın açıklanacak (Ekonomi haberleri)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldığı canlı yayında KYK kredisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklayacağını duyurdu. Kasapoğlu, "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" dedi. Kabinenin yarın toplanması bekleniyor.

EPDK'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

HER ŞEY DAHİL İSRAF

İklim krizini tetikleyen faktörlerden biri olan gıda israfını önlemek için Gıda Dostu Derneği, "Turuncu Bayrak" projesiyle otellerdeki israfın önüne geçmeye çalışıyor. Dernek Başkanı Ali Akgün, projeyle otellerdeki israfın yüzde 70'e varan oranda azaldığını söyledi. Akgün, Türkiye'de yıllık 26 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini belirterek, israfın maddi boyutunun ise 40 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Turizm sektöründe 3 gıdadan 2'sinin çöpe gittiğini aktaran Akgün, "Sadece Alanya'daki otellerde 60 bin ton yemeğin çöpe gittiğini biliyoruz. Otellerde misafirlerin yiyeceğinin 3 katı yemek yapılıyor" dedi. Akgün, şöyle konuştu: "Tatilcilerin yüzde 60'ı iklim dostu yerleri tercih ediyor. Online rezervasyon sitelerinde 'iklim dostu oteller' kategorisini açtırdık. Bu yıl 120 otelimiz Turuncu Bayraklı olacak."

HUBUBATTA VERİM ÇOK YÜKSEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de hububat hasadının 2-3 hafta gecikmeli başlamasına rağmen yağışın olumlu seyretmesinden dolayı verim ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi. Güldal, TMO merkezlerinde yoğun bir alım gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hububat anlamında sıkıntı yaşamasını ön görmediklerine işaret eden Güldal, "Türkiye'nin kendisine yeten üretimi söz konusu olacaktır. Ama Türkiye önemli bir tarımsal ihracat ülkesidir. Mamul maddeler içerisinde devletimizin mekanizmaları ona müsaittir" dedi.

GÖZLER 'MERKEZ'DE

Küresel ekonomilerdeki sıkıntılar devam ederken gelecek hafta gözler yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrilecek. Başta ABD merkez Bankası FED olmak üzere birçok ülkenin merkez bankalarının yapacağı toplantılar küresel piyasalara da yön verecek. ABD'de FED'in 100 baz puan faiz artışı yapması beklenirken Avrupa7da Perşembe günü yapılacak ECB toplantısı önem kazandı. Aynı gün Türkiye Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.

THY REKORA UÇTU

Türk Hava Yolları (THY) 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdiği uçuş ve taşıdığı yolcu sayılarıyla yeni rekoru yakaladı. Buna göre THY bin 543 sefer ve taşıdığı 260 bin 632 yolcu ile tarihinin en yoğun gününü yaşadı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin filosuna kattığı yeni uçaklar ve dünyanın dört bir yanında açtığı yeni hatlar ile büyüyen bir aile olduğunu belirterek bunun sonucu olarak önceki gün rekor uçuş ve yolcu sayılarına ulaştığını ifade etti. Üstün "Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" ifadelerini kullandı. Cevdet ÖZDEMiR

ANKARA-BURSA 2 SAAT

OSMANELI-BURSA-BANDIRMA- BALIKESIR Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursaİstanbul demir yolu seyahatinin, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını bildirdi.