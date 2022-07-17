İklim değişikliğine Türkiye rol model oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Haziran'da canlı bağlantıyla katıldığı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda verdiği "Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır" mesajı, dünyanın sürüklendiği felaketlere karşı önemli bir uyarı hatırlatması oldu.
SIFIR ATIK KURTARICI OLUYOR
Türkiye, özellikle Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesinde gösterdiği başarı ile diğer ülkelere rol model olmaya devam ediyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporlarında da küresel plastik atığın 2060 yılında neredeyse 3 katına çıkacağı uyarısında bulunulurken, en iyi örnek projeler arasında gösterilen "Sıfır Atık" Projesi' giderek daha fazla ülkede uygulanmaya başladı.