Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2022 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Bu tarihe kadar tüm memurlar Kurban Bayramı izninde olacak.
Muhasebat Genel Müdürlüğü, sistemi 18 Temmuz'da açsa dahi, işlemlerin yapılması ve mal müdürlüğüne iletilmesi bir kaç günü bulacaktır.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri