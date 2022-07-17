18 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

2022 Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla ve heyecanla beklenen haber gelmişti ve memur ve emekli zam oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdi zamlı maaşlarını alacağı günü bekliyor. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu. Peki, 18 Temmuz SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günü!