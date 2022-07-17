Emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geliyor: Uzmanlarda 8 bin 673 TL olacak

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar bu ay bir zammı da ilave ödemelerinde görecek. Maaşlarla birlikte her ay verilen ilave ödemeye de Temmuz zammı geldi. Hem göstergenin artması hem de memur maaş katsayısının % 41.69 yükselmesi, ilave ödemeye yansıdı.