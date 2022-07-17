Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geliyor: Uzmanlarda 8 bin 673 TL olacak

    Bu ay zam alan emekli doktorlar, bir zammı da ilave ödemelerinde görecek. Hem gösterge hem de katsayısı artışıyla ek ödeme uzmanlarda 8 bin 673, uzman olmayanlarda 6 bin 672 liraya çıktı.

    Çığıl Ön Yener
    Emekli doktora farklı zam

    Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar bu ay bir zammı da ilave ödemelerinde görecek. Maaşlarla birlikte her ay verilen ilave ödemeye de Temmuz zammı geldi. Hem göstergenin artması hem de memur maaş katsayısının % 41.69 yükselmesi, ilave ödemeye yansıdı.


    Bu ay itibariyle yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, emekli doktorların ilave ödemesinin hesabında kullanılan gösterge rakamı artırıldı.

    Uzmanlarda bu rakam 17.000'den 26.000'e, uzman olmayanlarda 13.000'den 20.000'e yükseldi. Memur maaş katsayısı da Temmuz zammıyla 0,235445'ten 0,333603'e çıktı.

        Buna göre; uzman doktorların ilave ödemesi 8.673,68 liraya (0,333603 x 26.000), uzman olmayanların ilave ödemesi de 6.672,06 liraya (0,333603 x 20.000) ulaşmış oldu.


        İlave ödeme uzman doktorlarda 4.002,57 lira (0,235445 x 17.000), uzman olmayanlarda 3.060,79 lira (0,235445 x 13.000) olarak uygulanıyordu. Uzman doktorların ilave ödemesinde 4.671,11 lira, uzman olmayanların da 3.611,27 lira artış yaşandı.

        İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatını hak kazanamamış ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanıyor. Doktor vefat etmişse, yakınlarına ödeniyor. Bu ödeme aylık bağlama oranına göre hesaplanıyor.

            NASIL DEĞİŞTİ?
            Uzmanlar
            Önceki gösterge: 17.000
            Yeni gösterge: 26.000
            Önceki maaş katsayısı: 0,235445
            Yeni maaş katsayısı: 0,333603
            Önceki ilave ödeme: 0,235445 x 17.000 = 4.002,57 TL
            Yeni ilave ödeme: 0,333603 x 26.000 = 8.673,68 TL
            Fark: 8.673,68 - 4.002,57 = 4.671,11 TL



            UZMAN OLMAYANLAR
            Önceki gösterge: 13.000
            Yeni gösterge: 20.000
            Önceki maaş katsayısı: 0,235445
            Yeni maaş katsayısı: 0,333603
            Önceki ilave ödeme: 0,235445 x 13.000 = 3.060,79 TL
            Yeni ilave ödeme: 0,333603 x 20.000 = 6.672,06 TL
            Fark: 6.672,06 - 3.060,79 = 3.611,27 TL
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Özdağ’ın ’Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı’ iddiası yalan çıktı
            Haberler Ekonomi Emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geliyor: Uzmanlarda 8 bin 673 TL olacak
                SON DAKİKA