Bağkur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4A,4B,4C emekli maaşı ödeme takvimi!

İşte ödeme günleri:

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.