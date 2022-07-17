Bağkur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4A,4B,4C emekli maaşı ödeme takvimi!

Emekliler ve memurlar sık sık hesaplarını kontrol ediyor. Gözler yatacak maaş farkı ve zamlı maaşlarda. Bağkur emekli maaş farkı neden bugün yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Milyonlarca kişi zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Zamlı aylıkların hangi tarihte yatırılacağını merak ediliyor. İşte detaylar...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.
İşte ödeme günleri:
SSK'LI (4A)
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.