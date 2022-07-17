Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.07.2022 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 16:22
    ABONE OL

    Bağkur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4A,4B,4C emekli maaşı ödeme takvimi!

    Maaş zammı farklarının yatacağı tarih gündemde yer alıyor. Emekli ve memur milyonlarca kişi son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Zam oranı geçtiğimiz günlerde tek tek duyurulmuştu. Zamlı maaşların netleşmesinin ardından zam farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Bağkur emekli maaş farkı neden bugün hesaplara yatmadı? Bağkur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 4A,4B,4C emekli maaşı ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    Bağkur emekli maaş farkı neden bugün hesaplara yatmadı?

    Emekliler ve memurlar sık sık hesaplarını kontrol ediyor. Gözler yatacak maaş farkı ve zamlı maaşlarda. Bağkur emekli maaş farkı neden bugün yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Milyonlarca kişi zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Zamlı aylıkların hangi tarihte yatırılacağını merak ediliyor. İşte detaylar...

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

    İşte ödeme günleri:

    SSK'LI (4A)

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
    Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
    Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
    Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
    tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
    Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR'LU (4B)

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
        Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
        Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

        SSK 2000 sonrası 3.500 TL
        SSK 2000 öncesi 4.687 TL
        Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KYK borcu faizleri silinecek mi?
        Haberler Ekonomi Bağkur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4A,4B,4C emekli maaşı ödeme takvimi!
            SON DAKİKA