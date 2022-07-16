Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Endonezya'da gerçekleşen toplantılara ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Küresel tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık" dedi.

MOBİLYA İHRACATI 10 MİLYAR $'I AŞACAK

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Başkanı Hüseyin Taklacı, 2023'te mobilya ihracatının 10 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti. Taklacı, hammaddeye yapılan zamlar, dikili ağaç satışları, fuar merkezleri, kapasite raporları ve AR-GE tasarım merkezleri konularında sektörün problemleri bulunduğunu söyledi.

GIDA ATIKLARI YEME DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye, çöpe giden milyonlarca ton gıdanın geri kazanılması için düğmeye bastı. Gıda atıklarından hayvanlar için besin üretilecek. Çıkarılacak yönetmelikte çöplerin toplanmasından depolanmasına, hangi hayvanlarda kullanılacağına, çevre sağlığı için yapılacaklara kadar detaylar yer alacak.

DEPOLAMA İÇİN GAZA BASTIK

BOTAŞ'a ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi genişleme çalışmaları kapsamında açılan 18 kuyudan 9'unda gaz akış testi yüzde 100 sonuç verdi. Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3.2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor. Projenin aşamalarını yakından takip eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Hedefimiz gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda Silivri'deki tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz" açıklaması yapmıştı. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de 1.2 milyar metreküplük kapasitenin 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Barış ŞİMŞEK

İHRACATÇIYA 50 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Türkiye, ihracatta rekor üzerine rekor kırarken; EXİMBANK, sektörü desteklemek için tüm olanaklarını seferber etti. Kurum, bu yıl sektöre 50 milyar dolarlık bir destek sağlamayı hedefliyor. EXİMBANK Genel Müdürü Ali Güney, "Geçen yıl 22.5 milyar liralık kredi desteğinin yanı sıra 23.6 milyar dolar da sigortası desteği verdik. 46.1 milyar dolarlık bir destek sağlamış olduk ihracatçılarımıza. Bu yılın ilk 5 ayında kredi desteği 9.1 milyar, alacak sigortası 11 milyar dolar olmak üzere toplam 20.1 milyar dolarlık destek sağladık. Yıl sonu hedefimiz ise 50 milyar dolar kredi ve sigorta desteği" dedi.

Zübeyde YALÇIN

DEPOZİTO KAVGASI

Kiralık konut piyasasında sular durulmuyor. Evini yüksek fiyattan kiraya vermek için mevcut kiracısını çıkarmanın türlü yollarını deneyen kimi ev sahipleri, depozito konusunda da sorun çıkarıyor. Kimisi depozitoyu vermiyor, kimisi ise eksik ödemenin yollarını arıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Mal sahibi depozito bedelini tahliye sonrasında iade etmekle yükümlüdür. Eğer kiracı depozitosunu iade alamaz ise hukuki yollara başvurması gerekir" dedi. Depozitonun hangi durumlarda geri ödenmeyeceği konusunda ise Akdoğan, "Kiracının gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş faturalar depozitodan ödenebilir" diye konuştu. Akdoğan, depozito prosedürlerini ise şöyle özetledi: "Depozito 3 aylık kira bedelini aşamaz. Depozito olarak para veya kıymetli evrak kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmadan çekilmemek üzere, parayı vadeli hesaba yatırmalıdır."