Dolardan kaçış TL'ye hücum başladı! Türk Lirası mevduat tarihi zirvede

30.9 MİLYAR $ ÇÖZÜLDÜ

22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 7 Temmuz 2022 tarihine kadar olan dönemde 30 milyar 875 milyon dolar azaldı. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 14 milyar 933 milyon dolar azalarak 148 milyar 671 milyon dolara indi. Şirketlerin döviz hesapları ise 15 milyar 942 milyon dolar azalarak 97 milyar 945 milyon dolardan 82 milyar dolara geriledi. Bu dönemde TL mevduat 1 trilyon 293 milyar lira arttı.