Dolardan kaçış TL'ye hücum başladı! Türk Lirası mevduat tarihi zirvede

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dövize ilgiyi azaltmak amacıyla geçen yılın aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilgi hız kesmeden devam ediyor. Uygulamada 6 ay vadeli hesaplarda dönüşümün başlaması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, kredi kullanımına ilişkin olarak şirketlere döviz varlıkları kıstasıyla getirdiği sınırlama, bayram öncesindeki son 1 haftada döviz hesaplarını 3 yılın en düşük seviyesine çekti.
Bu dönemde şirketler 4 milyar 277 milyon dolar, vatandaş ise 1 milyar 981 milyon doları bozdurdu. TL mevduat hacmi ise 7 iş gününde 169 milyar lira artarak 3 trilyon 126 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 40 milyar lira seviyesinde bulunuyor.