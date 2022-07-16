1 Ağustos’a dikkat! Vergide taksit zamanı

Milyonlarca mükellef için Temmuz vergi ayı olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ait ikinci taksiti 1 Ağustos'a (31 Temmuz hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödenebilecek. MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan yatırılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek. Gelir vergisinde ikinci taksit için ödeme dönemi de 1 Temmuz tarihinde başladı, ödeme süreci 1 Ağustos'ta sona erecek. Ayrıca bazı yasalar kapsamında yapılandırılan borçların da taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor.