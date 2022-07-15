Koroplast halka arz fiyatı ne, hangi banka? Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı?

Koroplast halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı? İşte tüm bilgiler!