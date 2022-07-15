Ocak’ta Meclis’e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlara Aralık takvimi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken yasa tasarısının Ocak ayı gibi Meclis'e geleceği belirtildi.
Öncelikli çalışmalarla ilgili Ekim ayında kamuoyu ile bir paylaşım yapılması bekleniyor. Çalışmaların Aralık ayında tamamlanması ve Ocak ayı ile birlikte Meclis'e yasa tasarısının sevk edilmesi söz konusu olacak.
Burada öncelikli olarak kapsamın belirlenerek hak sahiplerinin tespit edilmesi gerekiyor. Böylece kimin hemen emekli olabileceği ve hangi şartlarda uygulanacağı da ortaya çıkmış olacak.