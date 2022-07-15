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    Ocak’ta Meclis’e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlara Aralık takvimi

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar bir yandan devam ederken hazırlıkların Aralık aylında tamamlanması ve Ocak ile birlikte Meclis’e gelmesi bekleniyor. Sözleşmeliler için de Ekim ayı işaret ediliyor.

    EYT’ye Aralık takvimi

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken yasa tasarısının Ocak ayı gibi Meclis'e geleceği belirtildi.

    Öncelikli çalışmalarla ilgili Ekim ayında kamuoyu ile bir paylaşım yapılması bekleniyor. Çalışmaların Aralık ayında tamamlanması ve Ocak ayı ile birlikte Meclis'e yasa tasarısının sevk edilmesi söz konusu olacak.

    Burada öncelikli olarak kapsamın belirlenerek hak sahiplerinin tespit edilmesi gerekiyor. Böylece kimin hemen emekli olabileceği ve hangi şartlarda uygulanacağı da ortaya çıkmış olacak.

        EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yılını ve primini tamamlamış yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor. Ancak bu sigortalıların içinde primini ve yılını tamamlamamış olanlar da var.

        Bağ-Kur ya da SSK'lı olup sonradan başka kurumlara geçenler, şu anda memur olanlar da bulunuyor. Bütün bu statüler tek tek ele alınacak.

        ŞARTLAR NELER OLACAK
        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor.

            Burada 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yıl ve prim şartını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda farklı kurumlarda çalışanlar açısından hangi kurumda primi fazla ise o kuruma ait şartların düşünülmesi söz konusu olabilecek.

            SÖZLEŞMELİYE KADRO
            Öte yandan sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili hazırlıklar da devam ediyor. Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapıldıktan sonra konunun Ekim ayında Meclis'in açılışla birlikte TBMM gündemine de sunulması bekleniyor. Böylece sayıları 600 bine yaklaşan sözleşmeli personele kadro hakları verilmiş olacak.
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            Haberler Ekonomi Ocak’ta Meclis’e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlara Aralık takvimi
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