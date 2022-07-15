Ocak’ta Meclis’e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlara Aralık takvimi

Burada 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yıl ve prim şartını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda farklı kurumlarda çalışanlar açısından hangi kurumda primi fazla ise o kuruma ait şartların düşünülmesi söz konusu olabilecek.