İş dünyasından 15 Temmuz mesajı: İşimizin başında nöbetteyiz! "Küresel sistemde vazgeçilmez oyun kurucu Türkiye"



BÜYÜMEYE DEVAM

Nail Olpak DEİK Başkanı: Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor.

EKONOMİYE DE SAHİP ÇIKILDI

Mahmut Asmalı MÜSİAD Başkanı: Bütün darbelerin amacı kaynak, servet ve gelir transferidir. 15 Temmuz'daki kalkışmanın ilk belirlemelere göre 300 milyar lira olan maliyetinin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Bu bağlamda 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Şekib Avdagiç İTO Başkanı: Üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır. 21'inci yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için 'işimizin başında' nöbetteyiz.

DEMOKRASİ NÖBETİ SÜRECEK

Gürsel Baran ATO Başkanı: Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek. Milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor.

HEDEF LİDER ÜLKE OLMAK

Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı: Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız.