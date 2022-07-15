TOKİ’den 1.442 TL taksitle 163 bin TL’ye ev sahibi olun! 3.151 adet 3+1 ucuz konutlar için son 2 gün! Ziraat, Halkbank 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri!

TOKİ fiyatlarını dibe çekti. İster 2+1, ister 3+1 daireler çok ucuza dar gelirli vatandaşlara satılacak! Temmuz ayında TOKİ yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar ev almak için TOKİ'nin kapısını çalıyor. TOKİ ayda en az 1.442 TL taksitle 163 bin TL'den başlayan daireleri satışa çıkardı. İşte yeni TOKİ kampanyaları!