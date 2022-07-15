İGA İstanbul Havalimanı dünya liginde (Ekonomi haberleri)

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin okuyucularının oyları ile belirlediği 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı. İGA, ilk sırada yer alan Singapur'daki Changi Havalimanı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha azalttı. İGA İstanbul Havalimanı, Hamad, Dubai, Incheon, Hong Kong, Zürih, Abu Dhabi, Haneda, ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.

SANAYİ ÜRETİMİ ARTIYOR

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üstünde arttı. Piyasa beklentisi aylıkta yüzde 0.3 daralma, yıllıkta ise yüzde 8 artış yönündeydi. Böylece sanayi üretiminde 24 ay art arda yıllık bazda kesintisiz yükseliş performansı sergilemiş oldu. Sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş en son Mayıs 2020'de yaşanmıştı.