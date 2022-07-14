Sanayide çarklar dönüyor! Mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti

Sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu.
BÜYÜMENİN AYAK SESLERİ
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Sanayide çarklar dönerse üretim artarsa daha fazla insan iş bulur. Türkiye'nin büyümesinin ayak sesleri geliyor. Büyüme demek iş, aş demek. Üretim ve yatırım devam ediyor." dedi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı, imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.
Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 düşerken, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.