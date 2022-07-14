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    • Ekonomi
    • 14.07.2022 10:05
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    • 14.07.2022 10:44
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    Sanayide çarklar dönüyor! Mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti

    Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti.

    takvim.com.tr
    Sanayide çarklar dönüyor!

    Sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu.

    BÜYÜMENİN AYAK SESLERİ
    Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Sanayide çarklar dönerse üretim artarsa daha fazla insan iş bulur. Türkiye'nin büyümesinin ayak sesleri geliyor. Büyüme demek iş, aş demek. Üretim ve yatırım devam ediyor." dedi.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı, imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü.

    SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

    Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 düşerken, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

        Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Mayıs 2022

        Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağı öngörülmüştü.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

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