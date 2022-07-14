Sanayide çarklar dönüyor! Mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti

Sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu.

BÜYÜMENİN AYAK SESLERİ

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Sanayide çarklar dönerse üretim artarsa daha fazla insan iş bulur. Türkiye'nin büyümesinin ayak sesleri geliyor. Büyüme demek iş, aş demek. Üretim ve yatırım devam ediyor." dedi.