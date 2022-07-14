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    • Ekonomi
    • 14.07.2022 10:11
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    • 14.07.2022 10:11
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 15-16 Temmuz'da Endonezya'ya gidecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.

    AA
    Bakan Nebati Endonezya’ya gidecek

    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.

    Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.

    Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 15-16 Temmuz'da Endonezya'ya gidecek
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