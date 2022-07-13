Temmuz SED ödemeleri yattı mı, ne zaman verilecek? 2022 SED yardımı sorgulama ekranı! SED yardımı yatan iller son dakika!

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak" dedi.

Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti sunduklarını da kaydeden Bakan Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal ve ekonomik destekten (SED) yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatıracağız" dedi.

Bakan Yanık şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız."