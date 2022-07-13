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    • Ekonomi
    • 13.07.2022 10:11
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    • 13.07.2022 10:18
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    SON DAKİKA: Mayıs ayında işsizlik 11,3'ten 10,9'a geriledi

    Son dakika haberleri... Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

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    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    İşgücü 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,2, kadınlarda ise %35,5 oldu.



    GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,3 OLDU
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile %20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,6, kadınlarda ise %25,5 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ, 15+ YAŞ, MAYIS 2022

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,0 SAAT OLDU
    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,4 OLDU
    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,7 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE İLİŞKİN TAMAMLAYICI GÖSTERGELER, MAYIS 2020-MAYIS 2022
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Mayıs ayında işsizlik 11,3'ten 10,9'a geriledi
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