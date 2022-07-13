SON DAKİKA: Mayıs ayında işsizlik 11,3'ten 10,9'a geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,2, kadınlarda ise %35,5 oldu.